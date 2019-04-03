Bir asırlık yemek geleneği devam ediyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Ayvacık köyünde bir asırdır devam eden Kandil geceleri birlikte yemekte buluşma geleneği devam ediyor.

Bir asırdır imece usulü yaptıkları yemekleri birlik ve beraberlik içinde köy kahvehanesinde hep birlikte tüketen köy halkının bu geleneği çevre köyler tarafından da takdirle karşılanıyor ve bir çok çevre köy halkı bu birlikteliğe karınca kararınca yaptıkları yemeklerle katılıyor. Kandil gecelerinin birlik ve beraberliğin en büyük simgesi olduğunu belirten köylüler, ''Bir asırdır devam eden bu geleneğimiz asla sona ermeyecek. Bizden sonra çocuklarımız hatta torunlarımız devam ettireceklerdir. İslamiyet paylaşım ve muhabbet dinidir. Biz bunu iyi biliriz. Tüm ülkemizin Miraç Kandilini bu vesile ile kutlarız dediler.