Bir ayda 58 araç trafikten men edildi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki denetimlerde 554 araca-kişiye trafik cezası uygulanarak, 58 aracın trafikten men edildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “İlçemizin güvenliğini sağlayan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. Yılın son ayında, 8 bin 269 araç denetlendi. 4 bin 278 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Haklarında arama kararı olan 8 kişi yakalandı. 58 araç trafikten men edildi, 554 araca-kişiye trafik cezası uygulanarak, 266 bin 507 TL trafik para cezası kesildi” dedi.