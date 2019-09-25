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Bir saatte 40 kilogram çöp topladılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 arkadaş, Kösekalfa mesire alanında temizlik çalışması yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 arkadaş, Kösekalfa mesire alanında temizlik çalışması yaptı. Piknik alanında, yanlarında götürdükleri poşetlerle çevreye atılan çöpler yaklaşık 40 kilogramı buldu.


Gençlerden Gökhan Kartal, "Son günlerde çevre kirliliğiyle ilgili pek çok haber dikkatimizi çekmekteydi. Arkadaşlar arasında sıkça bunun üzerine konuşmaktaydık. Köse Kalfa mesire alanının içler acısı hali de pek çok insan gibi bizim de malumumuzdu. İlk olarak Köse Kalfa mesire alanının temizliğine başladık. 1 saatte 40 kiloya yakın çöp topladık. Bu kadar çöp çıkmasına hem kendimiz şaşırdık hem de çevrede gören insanlar şaşırdı. İki haftada bir başka mesire alanlarına da temizliğe gideceğiz. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını ümit ediyoruz. Bu doğa hepimizin" diye konuştu.

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