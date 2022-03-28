Bir tutam bilim bir tutam Sofular

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki Sofular Ortaokulunda 9. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi.

15 projenin yer aldığı fuar, Sofular Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları gösterisi ile açıldı. İlçe Protokolünün ve Sofular halkının katılmış olduğu açılış yoğun ilgi gördü.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Çerçevesinde Sofular Köyü Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergiledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü matematik öğretmeni Halime Bayram, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini, öğrencileri araştırmaya ve sorgulamaya yönelttiğini belirtti.

Fuarda, Biyotaklit projenin yanı sıra rüzgar enerjisinden elektrik üretme, Kütahya yöresine ait masallar, covid-19' a bağlı göç, Sofular'ın su ayak izinin de aralarında olduğu çok sayıda proje yer aldı.

Fuarın Orman Haftasına denk gelmesi sebebiyle Orman İşletme Şefliğinin katkısıyla şapka, fidan, tişört ve baskılı kalemlerin yer aldığı Orman Haftası Standı kuruldu.

Fen Bilimleri Öğretmeni ve Okul Müdür yardımcısı Mehmet Emin Erkan, “TÜBİTAK okulumuz için geleneksel bir hal aldı. Öğrencilerimiz bilimle uğraşmayı ve bilimsel araştırmalar yapmayı çok seviyor. Proje konularımızı genel itibariyle yerelden seçiyoruz. Bu da bizim için Sofular ve çevresinin yararlanabileceği mini bir literatür kaynağı oluyor. Tabir yerinde ise Bilime bir tutam Sofular katıyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim. Bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni ediyorum” dedi.