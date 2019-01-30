Bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanların üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim ile kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan, bireysel sulama sistemine Bakanlıkça verilecek olan yüzde 50 hibe desteği için başvurularının başladığını söyledi.

Tarımsal sulamanın önemini ve mevcut su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Müdür Kurt, "Suyu toprakla buluştururken en ekonomik, randımanı en yüksek ve tekniğine en uygun sulama sistemi seçilmelidir ki hem su tüketimi bilinçli yapılsın hem de yüksek verim artışı sağlanabilsin" dedi.

Tüketilebilen su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımsal sulamada kullanılmakta olduğuna değinen Kurt, uygun sistemlerin kullanılmasıyla oluşacak kayıpların en aza indirgenmesi gerektiğini belirterek, hem çiftçinin hem de ülkemizin kazançlı çıkabilmesi adına yatırımcıların desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kurt,” Bakanlığımız tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgelerine sahip, tebliğ kapsamında başvuruları kabul edilenlere, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1 Milyon TL'yi geçemeyecek, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak, Bireysel sulama sistemlerine başvurular 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek olup, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya Center Pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi ve güneş enerjili sulama sistemleri hibe kapsamı içerisinde yer alıyor” diye konuştu.