Bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Etap kapsamında İl Müdürlüğü tarafından yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği verildiğini belirtti.

İl Müdürü Mustafa Kurt, program kapsamında 7 adet yatırım konusunda; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması için Kütahya'da yüzde 50 Hibe Destekli Bireysel Sulama Sistemlerine 2019 yılında 37 başvuru alındığını ve başvuruların tamamının hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Kurt, "2018 yılında 493 dekarlık alanda uygulanan Bireysel Sulama Sistemi projelerinin toplam proje tutarı 480 bin 533 TL olup söz konusu projelere 240 bin 267 TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında uygulanacak projeler yüzde 100 artış göstermiş, 972 dekarlık alanda uygulanacak Bireysel Sulama Sistemi projelerinin toplam proje tutarı 985 bin 434 TL olup, söz konusu projelere 493 bin TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirilecektir” dedi.

Mustafa Kurt; 2019 yılında uygulanan bu projeler ile 2 adet Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Sistemi projelerinin bölge çiftçisine hizmet edeceğini, Tamburlu Sistem Sulama ile sulama işleminde yapılan su kaybının en aza indirileceğini işçilik maliyetinin azaltılacağına vurgu yaptı.

Kurt, ayrıca sulama sistemlerinde gerekli enerjinin güneş enerjisi ile karşılanması için 1 adet güneş enerjili sulama sistemi için hibe desteğinden yararlandıracaklarını, modern sulama sistemlerinin uygulaması yaygınlaştıkça toplam maliyetin düşeceğini ve verim artışı görüleceğini ve İl Müdürlüğünce bu uygulamaların yaygınlaştırılması için gerekli tüm çalışmaları yapmakta olduklarını ifade etti.