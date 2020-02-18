İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi'nden eğitime destek

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir ve beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret etti.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir ve beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.


Başkan Ali İhsan Özdemir, Başkan Yardımcısı Muhammed Demir, Bilal Cicavoğlu, Sekreter Ekrem Aygün ve Üye Kibarettin Atabay Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e nezaket ziyaretinde bulunarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla çeşitli giyecek malzemelerini teslim ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.