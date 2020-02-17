Birlik Vakfı'ndan öğrencilere giyim desteği

Vakfı Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Başkan Yardımcıları Bilal Cicavoğlu ve Muhammed Demir ile Genel Sekreter Ekrem Aygün, Kütahya İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek, dar gelirli öğrencilere ulaştırılmak üzere paltoları teslim ettiler.

Başkan Özdemir, "Vakıf olarak, öğrencilerimize sadece yardımlarla değil, onların tüm ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, Birlik Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.