Birlik Vakfı'ndan Vali Toraman ve Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Özdemir, "1985 yılında kurulan Birlik Vakfı'nın gayesi; geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır" dedi.

Ziyaretlerde yönetim kurulu üyeleri Bilal Cicavoğlu, Muhammed Demir, Ahmed Fuad Durmaz, Hüseyin Baykal ve Rıdvan Sayan da katıldı.

Başkan Özdemir, Toraman ve Uysal'a ziyaret anısı olarak el işi çini pano hediye etti.