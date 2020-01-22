"Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet edeceğiz"

Kısa bir süre önce Kütahya AK Parti İlçe Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, ilçe kongreleri öncesi ilçe teşkilatları ziyaretlerini sürdürüyor. Ceyhun, Emet ilçesinde parti teşkilatını ve Emet Belediyesi'ni ziyaret etti.

İl Başkanı Ceyhun'u Emet ziyaretlerinde Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe parti yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Parti binasında partililerle bir araya gelen Başkan Ceyhun, göreve geldikten sonra başlatılan çalışmalar, önümüzdeki süreçte yapılacaklar hakkında kısa bir bilgi verirken, birlik ve beraberlik içerisinde memelekete hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Parti teşkilatı ziyaret eden Başkan Ceyhun, daha sonra Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamlarında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Ceyhun'a, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken günün anısına Emet'in doğal ve tarihi güzelliklerini içeren çini tabak takdim etti.