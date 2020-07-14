İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri yoğunlaştı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası bisiklet fiyatlarında yaşanan artış, bisiklet tamircilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası bisiklet fiyatlarında yaşanan artış, bisiklet tamircilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.


İlçenin tek bisiklet tamircisi 59 yaşındaki Ali Işık, Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların bireysel yolculukları tercih etmesinin son dönemlerde bisikletlere olan ilgiyi arttırdığını söyledi.


Işık, “ Bisiklet fiyatlarındaki artış, bisiklet yedek parçalarına da yansıdı. Fiyatlardaki artış yüzünden bisiklet yedek parçalarını gelen taleplere göre sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü sattığımız yedek parçanın yerine yenisini koyamıyoruz. Vatandaş yeni bisiklet almak yerine eski bisikletini tamir ettirme yoluna gidiyor”” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.