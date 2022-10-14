İhlas Haber Ajansı

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Bisikletli çocuğun ölümden döndüğü kaza saniye saniye kaydedildi

Kütahya’da bisikletli bir çocuğun ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Kütahya'da bisikletli bir çocuğun ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kaydedildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı. Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştı. Kazada, ismi belirtilmeyen bisikletli çocuğun yaralandığı öğrenildi. Kütahya'daki kaza saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

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