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''Bitki zararları ile mücadele'' kursiyerleri belgelerini adreslerinde aldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 Şubat ile 10 Mart arasında gerçekleştirilen ve 65 kursiyerin tamamladığı ’’Bitki zararları ile mücadele’’ kursiyerlerine belgeleri takdim edildiEmet Ziraat Odası Başkanlığı ve Emet Halk Eğitim Müdürlüğü protokolü ile Ziraat Mühendisi Yıldırım Korkmaz tarafından bitki koruma, bitki zararlıları ve hastalıkları ile yabancı otlar ile mücadele ve genel ilaçlama konularında eğitim verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 Şubat ile 10 Mart arasında gerçekleştirilen ve 65 kursiyerin tamamladığı ''Bitki zararları ile mücadele'' kursiyerlerine belgeleri takdim edildi


Emet Ziraat Odası Başkanlığı ve Emet Halk Eğitim Müdürlüğü protokolü ile Ziraat Mühendisi Yıldırım Korkmaz tarafından bitki koruma, bitki zararlıları ve hastalıkları ile yabancı otlar ile mücadele ve genel ilaçlama konularında eğitim verildi.


Kursu başarıyla tamamlayan 65 kursiyere, Korana virüs tedbirleri kapsamında belgeleri kontrollü bir şekilde adreslerinde teslim edildi.

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