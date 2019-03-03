"Bizim derdimiz hizmet"

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtımı ve Seçim Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük açılış konuşmasında 24 Haziran seçimlerinde de aynı sıcaklık ve coşkuyla seçim bürosu açtıklarını, kendilerine Gedizlilerin sahip çıktıklarını belirterek, "Görüyorum ki Gedizliler olarak kararınızı vermişsiniz. İnşallah 31 Mart akşamı Muharrem Akçadurak'ı Belediye Başkanı olarak burada coşkuyla ve kararlılıkla ilan edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Önümüzdeki seçimde iktidarımızla el ele Gedizli hemşehrilerimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Projeleri hakkında bilgi veren Gediz Belediye başkanı adayı Muharrem Akçadurak, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen yatırımların engellendiği spekülasyonlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akçadurak, “Organize Sanayi Bölgemizle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Yeni yatırımlar gelecek. Yer teslimi yapılan 4 yatırım var. Buralarda en az 400-500 kişi istihdam edilecek” dedi. Akçadurak, ayrıca, “Başka partilerin proje olarak gördüğü Ilıca Kaplıcaları projesi bizim için yarım kalan bir iştir. Burası bizim namusumuzdur. İnşallah yarım kalan bu projeyi bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Yaparsak biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar, diğerleri sadece bakar” ifadelerini kullandı.

"Gediz bir başkadır, Gediz ortaya koyduğu destekle başkadır, Gediz misafirine gösterdiği muhabbetle samimiyetle bir başkadır, Gediz Milli değerlerine manevi değerlerine sahip çıkmasıyla bir başkadır" diyerek sözlerine başlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Biz de muhalefetin işi salla gitsin at gitsin, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Gediz'deki temsilcileri, Kütahya'daki temsilcileri halkın gözünde alaşağı edilsin. Şimdi diyorlar ki Kütahya yerlerde sürünüyor. 31 Mart'a kadar çalışacağız. Sonra Belediye başkanımızı kolumuza takacağız, buradaki belediye başkanlarımız ve, milletvekillerimizle hep beraber kol kola gireceğiz ve yere düşmek nedir göstereceğiz. Biz bütün belediyelerimizi alacağız, gönlü Recep Tayyip Erdoğan sevdası ile çarpan sevdalılarımızla birlikte Kütahyamızı uçuracağız. Bir beldede, ilçede kimin belediye başkanı adayı olacağı, kimin meclis üyesi adayı olacağı bizim meselemiz değildir. Bizim meselemiz nasıl hizmet edeceğimizdir” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan adayı Muharrem Akçadurak ile ilgili düşüncelerini de dile getiren AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, ”Muharrem Akçadurak, Gediz'de samimiyetin, kardeşliğin, dayanışmanın, esnaflığın, güvenirliğin, adam olmanın temsilcisidir. Bu millete belediye reisi değil, bu milletin hizmetkarı olduğunun en büyük göstergesidir” dedi.

Başkan Çetinbaş, “Hayırlı niyetle çıktığımız bu yolda, Allah akıbetimizi hayır eylesin. Gediz'de hizmet aşkıyla yola çıkan başkan adaylarımızın yolu açık olsun. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. El birliği ile millete hizmet etmek için gayret göstereceğiz. 31 Mart akşamı emeklerimizin karşılığını alacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Çetinbaş'ın konuşmasının ardından Eskigediz, Gökler, Yenikent ve Gediz Belediye başkan adayları ile meclis üyesi adaylarının tanıtılması ile birlikte tören sona erdi.