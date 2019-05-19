"Bizler, kahraman bir milletin mensubuyuz"

Kütahya Valiliği'nin ev sahipliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gaziler ve aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerindeki iftar programına; Vali Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin ile Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, protokol üyelerinin eşleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ömer Toraman, "Bu sofraları sizlerle paylaşmak bizlere gurur veriyor. Sizler bizim övünç kaynağımızsınız. Biz kahraman bir milletin mensubuyuz. Milletimiz, hamdolsun tarihin her döneminde kahramanlar yetiştirmiş ve o kahramanlar devleti, milleti ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan cansiparene bir şekilde vazifesini layıkıyla yerine getirmiş. Siz kahraman gazilerimiz de bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirip bu günlere sağlıkla, sıhhatle ulamış büyüklerimizsiniz. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde yakınlarınızla nice iftarlarda bir araya gelirsiniz" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından Vali Ömer Toraman, gazi ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek istek ve arzularını dinledi.