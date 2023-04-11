Bölge Koordinatörü Yelda İlker, lösemili çocuklar için Tavşanlı'da

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen LÖSEV İrtibat Ofisi Bölge Koordinatörü Yelda İlker, lösemili çocuklar için çalışmalarda bulundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İrtibat Ofisi Bölge Koordinatörü Yelda İlker ve ofis yetkilileri, Tuna İşleyen'i makamında ziyaret etti. Ramazan kampanyası ile de bağışları başlattıklarını bunun ile de birçok çocuğun iyileşmesine katkı olacağını ifade etti.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Yelda İlker, LÖSEV çalışmaları bilgi verip kentte konuyla ilgili neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ramazan ayı içerisinde de fitre ve Tuna İşleyen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her zaman için yanlarında olacağını söyledi.