Bölge Müdürlüğü orman yol ağını genişletiyor

Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları hastalık ve zararlarından korumak, yangınları söndürmek, ormanların yetiştirmek ve bakımını yapmak, orman içinde yaşayan köylerin yol ihtiyacını karşılamak amacıyla orman yol ağını her geçen gün genişletiyor.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Ören Orman İşletme Şefliği 2021 yılı yeni yol programında bulunan Sığırcık Dere- Kazmacıbaşı Tepe B Tipi tali orman yolu yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Toplam yol uzunluğu 4+690 kilometre olan ve 3+600 kilometresi açılmış olan yolun yapım çalışmaları Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir tarafından kontrol edildi. Arazi programında Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Ören Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, Aslanapa Orman İşletme Şefi Recep Özçulcu ve yüklenici firma sorumlusu da yer aldı.

Orman içerisinde ulaşımı sağlayan B tipi “Tali Orman Yolu” yapımında dikkat edilmesi gereken hususların üzerinde durulduğu incelemelerde, tespit edilen eksikler hakkında Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından gerekli talimatlar verildi.