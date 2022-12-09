Bölge Müdürü Dingil: "Başarı için en önemli faktör ekip çalışması”

Toplantıda kendisini tanıtan ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Erdal Dingil, teknik personel ile tanışarak, sorun ve isteklerini dinledi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında yapılan toplantılara, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.

Toplantılarda İşletme Müdürleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi, program ve gerçekleşmeler sunum eşliğinde aktarıldı.

Başarı için en önemli faktörün ekip çalışması olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, disiplinli ve takım ruhu ile çalışmanın önemini vurgularken, zamandan taviz vermeden programların istenilen zamanda gerçekleşmesinin sağlanmasını istedi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, toplantı sonunda Simav ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti.