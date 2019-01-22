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Bölge Müdürü Kayım, Vali Toraman'ı ormancılık faaliyetleri hakkında bilgilendirdi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Yellice Dağı’nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.


Vali Toraman incelemeler sırasında Bölge Müdürü Adnan Kayım'dan il genelinde yapılan ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.


Yellice Dağı'ndaki inceleme gezisinde; Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Hava Er Eğtim Tugay ve Garnizon Komokutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Tayfun Dündar ve Emniyet Müdürü Hasan Çevik'de yer aldı.

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