Bölgesel kalkınmada yeni projeler, yeni istihdam hedefleri

2022 yılı Nisan ayında TR33 Bölgesi olarak adlandırılan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan bölgede Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 60 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. 57 yerli, 3 yabancı yatırım için öngörülen yatırım tutarının 3 milyar 50 milyon TL olduğu, söz konusu yatırım çerçevesinde bin 427 kişinin istihdamının beklendiği bildirildi.(EFE-)