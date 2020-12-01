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Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bölünmüş yolda güçlendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bölünmüş yolda güçlendirme çalışmalarının başladığı bildirildi.


Önceki yıllarda Gediz-Kütahya Bölünmüş yolu yapım çalışması kapsamında İlçemiz şehir mezarlığında toprak kayması ve göçüklerin önlenmesi amacı ile yapılan Fore kazıklarının güçlendirilmesi ve daha estetik bir görünüm sağlanması amacıyla perde duvar yapım işlemine başlandı.


Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Yüklenici firma tarafından Gediz-Kütahya Bölünmüş yolu üzerinde bulunan Gediz Şehir Mezarlığı'nda oluşa bilecek toprak kayması ve göçüklere karşı kalıcı bir çözüm olabilmesi için geçmiş yıllarda yol kenarına fore kazık uygulaması yapılmıştı. Fore kazıklarla önlem alınan bölgenin daha sağlam yapıya kavuşması için istinat duvarı çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Fore kazıkların güçlendirilmesi ve daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanarak, yol güvenliği sağlanmış olacaktır" dedi.

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