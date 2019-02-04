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'Borcunuz var' mesajı vatandaşları sokağa döktü

Kütahya’da doğalgaz dağıtımı yapan yetkili firma tarafından gönderilen “Borcunuz var” mesajı üzerine çok sayıda vatandaş firma binası önünde toplandı.

Kütahya'da doğalgaz dağıtımı yapan yetkili firma tarafından gönderilen “Borcunuz var” mesajı üzerine çok sayıda vatandaş firma binası önünde toplandı.


Kütahya'da doğalgaz dağıtım işleri yapan yetkili firma tarafından şehirde çok sayıda vatandaşa gönderilen “Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın” mesajı üzerine vatandaşlar soluğu şirket binası önünde aldı. Bir şirket çalışanının “Borcu olmayanlar mesajı dikkati almasın” açıklamasına rağmen vatandaşlar durumun açıklanmasını ve şirketinde özür dilemesini istedi.

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