Böyle karşılama görülmedi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesine kayıt yaptıran 68 öğrenci, kendileri için düzenlenen özel bir törenle okula giriş yaptı.

11 ve 12. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen karşılama töreninde en önde 4 öğrenci dev Türk bayrağı taşıdı. Öğrenciler, arkalarındaki 64 arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinden okula yürüyüp sınıflarına giriş yaptı. Üst sınıftaki arkadaşlarının eşliğinde okula giriş yapan öğrenciler ayakta alkışlanarak karşılandı. Okul merdiveninde öğretmenleriyle beraber 'hoş geldiniz' diyen öğrencilere, Gazi Emet Anadolu Lisesine yeni başlayan 68 öğrenci de 'hoş bulduk' diyerek cevap verdi. Sosyal medyada klip olarak yayınlanan görüntüler, kısa sürede defalarca paylaşıldı.

Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, ''Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencilerimiz yeni gelen arkadaşlarını gazi torunu olmaya yakışır bir şekilde karşıladılar. Çünkü onalar gazilik unvanının güzel ilçemiz Emet'e ne kadar yakışacağından eminler. Bu yüzden klibin içerisine, Dumlupınar şehitliğine açılan kapı olarak bilinen Cevizdere şehitliğini de kattılar. Bizim asli görevimiz bakanlığımızın da belirlediği gibi, milli ve dini değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimizin bu örnek davranışı bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Öğrencilerimizin bu örnek davranışından dolayı hepimiz okulumuz olarak gururlandık. Bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.