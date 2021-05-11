Bu da askıda telefon direği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kırılıp, yan yatan ve askıda kalan telefon direği ilginç görüntü oluşturdu.

Şehitler Mahallesi Küçük Çay kenarında bulunan ağaç telefon direği rüzgarın etkisiyle kırılıp taşkın koruma yapılan çayın üzerine düşerek havada askıda kaldı. Sarkan kablolarla adeta çay üzerinde köprü görünümündeki direğin yaklaşık 10 günden beri bu şekilde durduğu ifade edildi.Üzerindeki kabloların kopma ihtimali olduğunu söyleyen vatandaşlar, kırılıp yan yatan ahşap direğe bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.