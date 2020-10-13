Bu da Korona sanatı

Genar, icra ettiği sanat çalışmasını Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya tanıttı.

Pandemi dönemi sağlık çalışanlarımızın olağanüstü performansları ve iç dünyaları, hastanemiz sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar tarafından resmedildi. Genar, sağlık personellerinin bu dönem yaşadıklarını, serum poşetlerine resmetti. Kütahyalı sanatçı, evrensel bir dil kullanarak, bu çalışmasını tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirtti.

Sanatçı Genar'ın çalışmasından çok memnun kaldığını ifade eden Rektör Kavuncu, “Pandemi süreci sanatçılara ilham kaynağı oldu. Barış Bey'in icra ettiği çalışmayı, okulumuzda sergilemeyi planlıyoruz. KSBÜ olarak sanatçılarımızın yanındayız.” dedi.

Barış Genar, Rektör Kavuncu'ya kendisinin resmedildiği bir serum poşetini takdim etti.