İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu da Korona sanatı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar, pandemiden dolayı sağlık emekçilerinin duygularını serum poşetlerine resmederek, “Korona Sanatı”na katkıda bulundu.

Genar, icra ettiği sanat çalışmasını Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya tanıttı.


Pandemi dönemi sağlık çalışanlarımızın olağanüstü performansları ve iç dünyaları, hastanemiz sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar tarafından resmedildi. Genar, sağlık personellerinin bu dönem yaşadıklarını, serum poşetlerine resmetti. Kütahyalı sanatçı, evrensel bir dil kullanarak, bu çalışmasını tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirtti.


Sanatçı Genar'ın çalışmasından çok memnun kaldığını ifade eden Rektör Kavuncu, “Pandemi süreci sanatçılara ilham kaynağı oldu. Barış Bey'in icra ettiği çalışmayı, okulumuzda sergilemeyi planlıyoruz. KSBÜ olarak sanatçılarımızın yanındayız.” dedi.


Barış Genar, Rektör Kavuncu'ya kendisinin resmedildiği bir serum poşetini takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.