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Bu da Korona virüs kamu spotu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde minik öğrenciler, evlerinde çektiği videolar ile Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde minik öğrenciler, evlerinde çektiği videolar ile Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.


Domaniç Hisar İlkokulu öğrencileri evlerinde aileleri ile birlikte çektiği videoları birleştirerek ilçede kamu spotu oluşturdu. Videoda, Korona virüs (COVID-19) hastalığına karşı korunmak için 14 kurala dikkat çeken öğrencilerin paylaşıma vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, “Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı korunmak için 14 kuralı evlerinde video çekerek öğrencilerimiz paylaşım gerçekleştirmiştir. Hisar İlkokulu tarafından hazırlanan ve vatandaşlarımızın dikkatini çeken bu videoda ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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