Bu da sucuk yapım eğitimi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerine, et teknolojisi dersi kapsamında uygulamlı sucuk üretimi eğitimi verildiği verildi.

Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri Et Teknolojisi dersi kapsamında öğretmenleri Gözde Çelikeloğlu eşliğinde ilçe kasabı Ahmet Demirel'e misafir oldular. Yaklaşık üç saat süren uygulamalı anlatımda işletme yetkilisi Ahmet Demirel bilgilerini ve becerilerini öğrencilerle paylaştı ve öğrencilere püf noktalarıyla beraber geleneksel yöntemle sucuk üretimini anlattı.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, ''İşletme yetkilisi Ahmet Demirel ve çalışanlarına bu eğitimden dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitime herdaim verdikleri katkıdan dolayı kendilerini tebrik ederiz. Ayrıca öğrencilerimize yapaılan ikramlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadeleri kullanıldı.