Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son 4 yıl içerisinde ölen 6'ıncı muhtar olan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan toprağa verildi.

Akciğer ve böbrek kanserinden hayatını kaybeden, 36 yıldan beri aralıksız Alınören Köyü Muhtarlığı görevini yürüten 67 yaşındaki İsmail Erkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İlçede 2015-2019 yılları arasında 1'i mahalle, 5'i köy muhtarı olmak üzere 48-75 yaşları arasında 6 muhtar çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti. 15 Ekim 2015'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2 Kasım 2015'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül'den sonra 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından, 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı Kazım Okan, Almanya'da kalp rahatsızlığından vefat ederken, 14 Nisan 2019 tarihinde Halifeler köyü eski muhtarı 48 yaşındaki Ali Can Kurt arazide ölü bulundu. Son olarak ise kansere yenik düşen 67 yaşındaki Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan hayatını kaybetti.