İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu köy gençlerinin iş sorunu yok

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde gençlerin tamamına yakını kilitli parke taşı döşeme işinde çalışıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde gençlerin tamamına yakını kilitli parke taşı döşeme işinde çalışıyor.


Türkiye'nin birçok yerinde kilitli parke taşı döşeme ihalesini alan köylü müteahhitler yanlarında sadece kendi köylüleri olan taş döşeme ustası gençleri 150 TL. Yevmiye karşılığında çalıştırıyorlar.


Özellikle belediyelere yaptıkları yol ve kaldırım kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yanında özel şahıslara da döşeme işi yaptıklarını söyleyen müteahhit Ümit Daşdemir “İşverenin istediği şekilde her türlü açık yada kapalı alanlarda dekoratif renk ve desenleriyle parke taşı döşemesi yapıyoruz. Kutlubeyler köyümüzde gençlerinin tamamına yakını geçimini Türkiye'nin hemen her ilinde kilitli parke taşı döşeme işinde çalışarak sağlıyor” dedi.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.