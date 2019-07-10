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Bu köyde her dönem muhtar değişiyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü seçmeninin bir dönem seçtiği muhtarı ikinci dönem tekrar seçmemesi ilgi çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü seçmeninin bir dönem seçtiği muhtarı ikinci dönem tekrar seçmemesi ilgi çekiyor.


Yeni seçilen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 1996 yılında belde olan, 2014 Mahalli idareler seçimleri sonrasında ise köy statüsüne düşürülen 689 nüfuslu Karbasan köyünde bugüne kadar belde statüsünde olduğu dönemler dahil, seçilen hiçbir Belediye Başkanı ve muhtarın ikinci dönem tekrar seçilemediğini söyledi.


Bilkaya,” Biz muhtarlar tekrar seçilemeyeceğimizi bildiğimiz için gelecekle alakalı plan yapmıyoruz. Hatta belde olduğumuz dönem de Belediye Başkanı seçilen arkadaşların bazıları sağ, bazıları ise sol partilerde idi. Bu da gösteriyor ki köyümüz seçmeni gayet bilinçli, parti ayrımı gözetmeden görev yapacak kişiye oy veriyor. Halkımızın bize layık gördüğü muhtarlık görevini en iyi şekilde tamamlarız inşallah. Hedefim köyümüzde bir ilki gerçekleştirerek ikinci dönemde de muhtar seçilebilmek” dedi.

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