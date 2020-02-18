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Bu kursa katılacak olanlar özel olarak belirlendi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Tepecik köyünde, Kütahya İşkur Müdürlüğü işbirliğinde açılacak olan "Ev tekstili ürünleri hazırlama" kursu için kursiyer seçmeleri yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Tepecik köyünde, Kütahya İşkur Müdürlüğü işbirliğinde açılacak olan "Ev tekstili ürünleri hazırlama" kursu için kursiyer seçmeleri yapıldı.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Kursa katılacak 20 kursiyerin belirleme çalışmaları, Kütahya İşkur personeli tarafından Tepecik köyü çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. 19 şubat Çarşamba günü başlaması planlanan kursta, ev tekstil ürünleri üretimi üzerine dikiş çalışmaları yapılacak. 19 Hazirana kadar sürecek kursta kursiyerlere işkur tarafından günlük 30 TL destek verilecek. Böylece kursiyerler hem öğrenecek hem kazanacak. Kursiyerlerimize şimdiden başarılar dileriz'' dedi.

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