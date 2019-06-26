İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu Lisede tatil yok

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi, üniversite hazırlık çalışmalarına erken başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi, üniversite hazırlık çalışmalarına erken başladı.


Üniversite hazırlık çalışmalarına önem veren ve bu doğrultuda pek çok farklı uygulama yapan okulun 12. sınıfına geçen öğrenciler ve velileri toplantı düzenledi.


Okul konferans salonunda düzenlen toplantıda yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmek için planlar hazırlandı. Yaz kursları, günlük çalışma planları, ders çalışmaya engel durumlar ve hedef belirleme gibi önemli konuların görüşüldüğü toplantıda 11 ay boyunca öğrenci, veli ve okul olarak gereken her şeyin yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.