Bu Lisede tatil yok

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi, üniversite hazırlık çalışmalarına erken başladı.

Üniversite hazırlık çalışmalarına önem veren ve bu doğrultuda pek çok farklı uygulama yapan okulun 12. sınıfına geçen öğrenciler ve velileri toplantı düzenledi.

Okul konferans salonunda düzenlen toplantıda yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmek için planlar hazırlandı. Yaz kursları, günlük çalışma planları, ders çalışmaya engel durumlar ve hedef belirleme gibi önemli konuların görüşüldüğü toplantıda 11 ay boyunca öğrenci, veli ve okul olarak gereken her şeyin yapılması kararlaştırıldı.