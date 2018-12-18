Bu merkez Kütahya'da tek

Kütahya'nın Emetspor Kulübü, çeşitli sportif faaliyetleriyle Emet'in adını duyurmaya devam ederken, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek' in tahsis ettiği kulüp binasında, 10 ayrı kursla gençler, internet ve zararlı alışkanlıklardan uzak bir ortamda eğlenerek eğitim alıyorlar.

3 katlı Emetspor Kulübü binasında, günlük ortalama 167 öğrenci gitar, saz, resim ve piyano gibi müzik kurslarının yanı sıra tekvando, boks, satranç, masa tenisi gibi spor kurslarında da eğitim alıyor. Ayrıca binanın en alt katında bilardo ve oyun salonları gençlere her akşam hizmet veriyor. Binada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik talep edilen derslerle ilgili sürekli kurs imkanı da sağlanıyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ayrıca eğitim veriliyor.

Emet Kaymakamlığı, Emet Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emetspor Kulübü iş birliği ile yapılan organizasyonlarda ilçede kurulan Valeybol bayan takımı ve 13 yaş futbol takımı da Kaymakamlık makamının ücretsiz tahsis ettiği halı saha ve kapalı spor salonunda haftada 3 kez antrenman yapıp ilde yapılacak turnuvalara ve maçlara hazırlanıyorlar.

Emetspor Valeybol takımı kaptanı Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Ceren Şahin, yaptığı açıklamada, ''3 aydır burada çalışıyoruz. Büyük başarı gösterek Küthaya mahalli lige katılma hakkı elde ettik. Çıktığımız ilk maçı kazandık. Bize bu imkanları sağlayan Kaymakamımıza, Emetspor Başkanı Hüseyin Özbeyaz ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı da kazanacağız'' dedi.

Görme engelli olmasına rağmen bağlama kursu hocalığı yapan öğretmen Nasıf Gökduman böyle bir imkanı kendilerine sağlayan Emet Kaymakamı ve Emetspor Kulübü Başkanına teşekkür etti.

Yaklaşık 6 ay önce harabe olan binanın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından yapılıp kendilerine teslim edildiğini belirten Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, ''Bizler kaymakamımızın bize olan güvenini boşa çıkartmamk için gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Şuanda binamızda açtığımız bir çok kurslarla binamızın bütün odalarını hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurduk. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Şu anda günde ortalama 167 öğrenci, 10'a yakın açılan kursta eğitim alıyor'' dedi.

Gençleri alkol, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korumanın devletin temel görevi olduğunu belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Bizler Emet Kaymakamlığı olarak bu amaçlara hizmet etmek ve çocuklarınmzın, gençlerimizin hatta ebeveynlerinin nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak, sosyal ve kültürel alanda kendilerini ifade edebilmeleri için kaymakamlığımızın koordinesinde, proje ekibimizin gayretleriyle bir sosyal tesis kurulmasının uygun olacağını değerlendirdik. Bu vesile ile kaymakamlığımıza ait atıl durumda olan binamızı halkımızın hizmetine kazandırdık. Öncelikle binanın bakım ve onarımı yapıldı ve daha sonraki süreçlerde donanım konusunda çeşitli kamu kurumlarından yardım alındı. Özellikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yaptığı yardımları burada anmak isterim. İlçemize kazandırdığımız bu tesiste sportif ve kültürel çalışmalar yapılmaktadır. Masa tenisi, bilardo, boks salonu, tekvando salonu, müzik atölyesi ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak üniversiteye hazırlık etüt odaları oluşturularak gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Bugüne kadar aldığımız dönütler çok olumlu ve pozitiftir. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)