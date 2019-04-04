Bu okulda en çok kitap okuyan öğrenciler her ay ödüllendiriliyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesi ilkokulunda her ay en çok kitap okuyan öğrencilerin okul idaresi ve öğretmenlerin katkılarıyla her ay çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği bildirildi.

Her ay düzenli şekilde öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının takip edildiğini belirten Okul Müdürü Mustafa Dertli, ''Öğretmen arkadaşlarımız oluşturdukları listelerle hangi öğrencinin kütüphanemizden ne kadar kitap alıp okuduğunu ve okumuş olduğu kitaptan neler anladığını takip ediyorlar. Amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda aşılamak. Belli aralıklarla öğrencilerimizin velileriyle birlikte bu etkinliği sürdürmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

Daha sonra Mart ayında en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri okul idaresi ve öğretmenler tarafından verildi.