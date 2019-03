Bu okulda hergün kitap okuma saati uygulanıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar Ortaokulu'nda kitap okuma saati düzenlenerek geleceğimiz olan çocuklarımızın daha bilgili, donanımlı yetişmesi sağlanıyor.

Çocukların kitapla zenginleştiğini göz önüne alan Çavdarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, gelişen teknoloji sebebiyle çocukların kitaplardan uzak yetiştiği gerçeğinden ile hareket ederek çocuklarla kitaplar arasında güçlü bir bağ kurması sağlanıyor.

Yapılan kitap okuma saatine bizzat katılan Çavarhisar Milli Eğitim Müdürü Ginyaz Kaya, yaptığı açıklamada, ''Okumaya önem verilerek, öğrencilere okuyan insanların farklı bakış açılarının var olduğu ve kelime dağarcıklarının yüksek olduğu anlatıyoruz. Kitap okumayan nesillerin giderek düşünme fonksiyonu körelmekte, fikir üretme yetenekleri gerilemekte, yetersiz olan kelime hazinesi ile başarılı iletişim kurma özelliği kazanılamamaktadır. Bunların önlenmesi için öğrencilerimizle birlikte hareket ediyoruz. Evrensel değer hükümlerinin kazandırılması, karakter ve kişilik gelişimi, tarih ve kültür bilinci, okuyan, araştıran ve bilgiyi seven nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, öğrencilerle birlikte her gün en az 30 dakika kitap okuyarak, her şeyin anlatılma olanağı olmayan eğitim sürecinde, çocukların kendilerini okuyarak yetiştirmelerinin önemini kavramalarını sağlamaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.