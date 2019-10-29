Bu okulda öğrenci velileri evinde ziyaret ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve müdürleri, veliyi okula çağırmak yerine, veliyi evlerinde ziyaret ederek öğrencinin gelişimini birlikte takip ediyor.

Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özçelik, okul idaresi ve öğretmenleriyle birlikte eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek amacıyla öğrenci, veli, öğretmen üçgeninde sıkı bağ kurmayı ve iletişimi artırmayı hedefleyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalarının en önemli ayağını ise veli ziyaretleri oluşturuyor. Yapılan ziyaretleri belirli bir plan ve program çerçevesinde yürüten okul yönetimi, hem veli hem de öğrenci açısından olumlu sonuçlar alıyor.

Okul müdürü ve öğretmenleri, yaptıkları öğrenci evi ziyaretlerinin, çocukların eğitim başarısında, kişisel gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, öğrencileri ve ailelerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söylediler. Sınav sonuçları ve sınav kaygısıyla başa çıkmanın yolları üzerine aileyi bilgilendirip onların görüşlerini aldılar.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özçelik, yaptığı açıklamada, “Sürpriz ziyaretten büyük mutluluk duyan velilerimiz, çocuklarının üniversiteye hazırlandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretin büyük moral olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler. Rehberlik öğretmenimizle birlikte sınav sonuçları ve sınav kaygısıyla başa çıkmanın yolları üzerine aileyi bilgilendirip onların görüşlerini alıyoruz. Samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretlerimizde öğrencilerimize ve velilerimize bizlerden bir istekleri olup olmadığını soruyoruz. Böylece karşılıklı güvene dayalı bir iletişim kurmuş oluyoruz'' ifadelerini kullandı.