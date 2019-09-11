Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor

Kütahya'nın Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarısu Yaylası'nda yılda sadece bir ay yetişen 'sarı ot' bin bir derde şifa kaynağı olması dolayısıyla ilçe pazarında büyük ilgi görüyor.

Emet ilçesinde manav işlettiğini belirten Mehmet Er, 2 bin metrelik Eğrigöz dağının zirvesinde sadece ağustos ayında yetişen sarı otun her mevsim şifa kaynağı olarak içildiğini belirtti. Er, "Satıcı olarak senede bir ay hasadı yapılan bu otu, biz yazdan alır bağcık haline getiririz. Sarı ot ülkemizde sadece Emet ilçesi Eğrigöz Dağı Sarı Su Yaylası'nda yetişi. Manavımda ve ilçe pazarında açtığımız tezgâhımızda yaptığımız 50 gramlık bağcıkları 5 TL'den satıyoruz. Kilogram fiyatı 80 TL olan sarı ot ilçemizde kıraathanelerde bir bardağı 1 TL'den satılmakta'' dedi.

''Osmanlı döneminde padişah sofralarına Emet ilçesinden sarı ot götürülmüştür''

Er, ''Sarı otun şifaları saymakla bitmez. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder. Hemoroit tedavisinde yardımcıdır. Pankreas salgısını artırır. Safra salgısını artırıcı özelliktedir. Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici ve kramp çözücü etkisi vardır. Özellikle stresli olanlar ve panik atak hastası olanlar için şifa kaynağıdır. Doğal bir sakinleştiricidir. Osmanlı döneminde padişah sofralarına Emet ilçesinden götürülen sarı otun bilinen hiç bir yan etkisi yoktur'' ifadelerini kullandı.