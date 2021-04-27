"Bu Vatan Benim" konulu resim yarışması ödül töreni

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Bu Vatan Benim" adlı resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak ve Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri İrfan Kanık, İslam Aktepe, Mehmet Zorlu ve Rıdvan Acar, seçici kurul üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Resim yarışmasında birinci olan Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Nuri Külcü, ikinci olan Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gizem Elif Kalender ve üçüncü olan Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi İclal Şimşek'e ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından verildi.