İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Buca sporun Eynal kampı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal kaplıcalarında, futbol kulüpleri kamp yapmaya devam ediyor.

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal kaplıcalarında, futbol kulüpleri kamp yapmaya devam ediyor. 3'üncü lig profesyonel kulüplerinden Buca sporun Simav futbol okulu öğrencileri, Antrenör Şafak Aksu yönetiminde kamp yaptı.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “Eynal Kaplıcaları'nın spor kulüplerine kapılarını açması, bölgemiz ve ilçemiz sporuna katkı sağlamanın yanı sıra, iç turizmi olumlu yönde etkilemektedir” dedi.


Futbol eğitmeni Antrenör Şafak Aksu, Eynal kampından çok memnun olduklarını, futbolun alt yapısını oluşturmak adına çalışma yaptıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.