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Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından yapımına başlanılan ve eko turizm projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’ye mal olacak proje, gölet kenarındaki manzarasıyla bölge turizmi için büyük canlılık getirecek.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından yapımına başlanılan ve eko turizm projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak proje, gölet kenarındaki manzarasıyla bölge turizmi için büyük canlılık getirecek.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada" Emet Kaymakamlığı olarak daha önce Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonunda uygulamaya geçirdiğimiz tesislerin bir devamını, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde yapıyoruz. Bungalov evler, restaurant ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Tahtalı Göleti ve mesire yerimiz daha da cazip hale gelecek ve ilçemiz ekonomisine, turizmine büyük kazanç sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.


Bölgeye, 8 adet 35 metrekare, 2 adet 45 metrekare, 1 adet 109 metrekare bungalow ev ve 1 adet 250 metrekare ahşap kır restoran yapılıyor.

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