Bungalov Yaşam Evleri tamamlanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Turizm Merkezi’ne değer katacak projeler hayata geçiriliyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Turizm Merkezi'ne değer katacak projeler hayata geçiriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle hayata geçirilen Bungalov Yaşam Evleri ve Gençlik Merkezi inşaatları tamamlandı. 50 metrekareden oluşan 22 adet bungalov yaşam evlerinde pervaz çakımları yürütülüyor.
Daha sonra ince işlerin yapılmasının ardından çevre düzenlemesine geçilecek.