Kütahya'nın Çavdarhisar Ortaokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği, Zafertepe Anıtı'nı Atatürk Karargah Evi'ni Sancaktar Şehitliği'ni ve Kurtuluş Parkı'nı ziyaret ettiler.

Buradaki manevi havayı teneffüs eden öğrenciler hep bir ağızdan ''Burası kurtuluş savaşının son kalesi'' diyerek topluma mesaj verdiler.

Çavdarhisar Ortaokulu Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizden bize gelen talep üzerine bu geziyi düzenledik. Kurtuluşun topraklarındaki havayı tenefüs ettik. 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebe'si 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Türk ordusunun zaferiyle taçlandı. Bizler de atalarımızın kanla suladığı bu toprakları ziyaret ederek minnetimizi sunduk. Ruhları şad mekanları cennet olsun'' ifadelerini kullandı.