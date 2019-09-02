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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kukla Tiyatrosu Emetli çocuklarla buluştu

Kütahya Emet’in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kukla Tiyatrosu, Emetli çocuklarla buluştu.

Kütahya Emet'in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kukla Tiyatrosu, Emetli çocuklarla buluştu.


Emet'li çocukların yoğun bir katılım sağladığı oyunda Karagöz Hacivat gösterisi ile gönüllerince eğlenen çocuklara gösteri sonrası pamuk şeker ikram edildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz. 3 Eylül etkinliklerimizde çocuklarımızda unutmayarak onlar için bir kukla gösterisi hazırladık. Çocuklarımız hem kültürümüzde önemli bir yere sahip Karagöz, Hacivat oyunlarını öğrendiler hem de gönüllerince eğlendiler” dedi.


Oyun sonrası çocuklara pamuk şeker dağıtan Başkan Doğan, kukla gösterisi sanatçılarına günün anısına birer çini tabak takdim etti.

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