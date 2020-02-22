İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj ve park bahçe desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş Belediye olan Emet Belediyesine, park bahçe düzenleme ve şehir peyzaj çalışmaların da Bursa Büyükşehir uzman ekipleri destek veriyor.


Park ve bahçelerin arazi yapısını inceleme, park bahçe düzenleme, proje oluşturma gibi konular için Bursa büyükşehir belediyesinden Ziraat Mühendisi Ebru Tetik, Peyzaj Mimari Burcu Elöve, Emet ilçesine geldiler.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve belediye fen işleri teknik ekiplerince şehir içi park bahçeleri ve park yapılabilecek alanları dolaşan heyet fikir alışverişinde bulundu. Çalışmalar kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakım ve güzelleştirilmesi yanında yeni park sahalarının tespit edilerek yapımı için projelendirilmesi hedefleniyor.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kardeş belediye Bursa büyükşehir belediyesinin uzman kadrolarından her konuda istifade ettiklerini, peyzaj mimarı konusunda da büyükşehir belediyesinin malzeme teknik destek vereceğini belirterek, destekleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.