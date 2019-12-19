Bursa Kültürel Tanıtım Derneği üyeleri Emet'i ziyaret etti

Bursa Kültürel Tanıtım Derneği ve 1983-1987 yılları arasında Emet Kaymakamlığı görevinde bulunan emekli Kaymakam Halis Arslan, tanıtım faaliyetleri kapsamında Emet'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten dile getiren Kaymakam Hasan Çiçek, ''Emet eski Kaymakamımız Halis Arslan ve beraberinde ilçemizi ziyarete gelmiş olan Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray ve dernek üyelerine bir kez daha hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyor, ziyaretlerinizden dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Emet Eski Kaymakamımız Sayın Halis Arslan Bey'in de hizmetleri ve bilgileri olduğu üzere, Emet ilçemiz yer altı (Bor madeni ve doğal sıcak suları ile termal turizm), yer üstü olan tarihi, kültürel ve eşsiz doğa zenginlikleri ile de önemli bir konuma sahiptir. Bütün bu güzelliklerimizi görmeniz ve tanımanız için bir gezi düzenleyeceğiz. Bu geziyle birlikte ilçemizin zenginliklerini daha yakından görme fırsatını elde edeceksiniz. Bu gezinin, sizlerde bırakacağı güzel izlerle, ilçemiz tanıtımına büyük katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. “ ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kaymakam Hasan Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte ilçenin tarihi, kültürel, termal turizm ve doğa güzelliklerinin tanıtılacağı gezi programına katılarak, misafirlerine rehberlik etti.