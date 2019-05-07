Bursalı öğrenciler Domaniç Hayme Ana MYO'yu ziyaret etti

Lise Müdürü Hüseyin Otsay ile birlikte 4 öğretmen ve 18 son sınıf öğrencisinin katıldığı tanıtım programında SAP Programı ile ilgili bilgiler veren Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlker Vural, SAP Programının Türkiye üniversiteleri içinde sadece Domaniç Hayme Ana MYO'da önümüzdeki yıl ilk kez ders olarak okutulacağını, şu an sertifika programı olarak eğitim verildiğini belirterek, "Türkiye'nin lider kuruluşlarının kullandığı SAP programını öğrenerek mezun olan öğrencilerimiz iş fırsatları ve kariyerleri açısından avantajlı olacaktır" dedi.

Bursa Ergin Ağaç Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Otsay, Domaniç Hayme Ana MYO'nun olanakları bakımından beklediklerinden çok iyi olduğunu, akademik kadrosunun arzulu olmasından çok memnun olduklarını ifade ederek, "Bu geziden çok memnun ayrılıyoruz. Domaniç Hayme Ana MYO'yu tanımaktan ve gösterilen ilgiden son derece memnun kaldık. Domaniç ayrıca doğal güzellikleri ile de çok güzel. SAP programının okulda ders olarak okutulması da öğrenciler için ayrı bir öneme sahip. Gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Bülent Gül ile akademisyen ve idari personeline okulum adına teşekkür ederim" dedi.

MYO Müdürü Gül de, Bursa Ergin Ağaç Teknik Anadolu Lisesini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite tercihlerinde Domaniç Hayme Ana MYO'yu tercih edecek olan öğrencileri okulumuz öğrencisi olarak görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca gezi ile ilgili desteklerinden dolayı Ercan Tekdemir'e de teşekkür ederim" diye konuştu.

Bursa Ergin Ağaç Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Domaniç'ten ayrılmadan önce Mızık Çamı ve Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret ettiler.