Bütçe görüşmeleri 26 Kasım'a kadar devam edecek

Kütahya İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumları, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Meclis Başkan Vekili Ramazan Aydemir'in başkanlıklarında devam ediyor.

Oturumlarda birimler, yaptıkları çalışmalar hakkında İl Genel Meclisi üyelerine ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Bütçe görüşmelerinin ilk hafta oturumlarında İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Murat Kangallı, İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Süleyman Arslan, Pazarlar İlçe Özel İdare Müdürü Yahya Erdal Uzun, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Şeref Cangür, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Halil Parlak ve Hukuk Bürosundan Avukat Zafer Özdemir yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgiler verdiler.

Kütahya İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi görüşmeleri 26 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.