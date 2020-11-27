Bütçenin yarısı yatırımlara

2 Kasım 2020 tarihinde başlayan Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları bugün sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı son oturumda, Kütahya İl Özel İdaresinin 2021 bütçesi 155 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Bütçenin kabulünün ardından kısa bir değerlendirmede bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. Şeffaf bir bütçe hazırladık aynı zamanda Hiç bir borçlanmaya girmeden denk bir bütçe yaptık. Bütçemizin yüzde 50'si yatırımlara ayrıldı. 2021yılı bütçesinden 2020 yılı bütçesine göre en büyük artışı Tarım İl Müdürlüğüne ayırdığımız paydır. Tarıma 6 milyon TL bütçe ayırdık. Yüzde 200‘e yakın artış ve bunun tamamı hibe. Bu ödeneği ilçelerimizdeki tarım projelerinde kullanacağız. İkinci en büyük pay ise Turizme. Murat dağı, Aizonai ve Kocayayla'ya ödenek ayırdık. Bunlar Bakanlıklardan gelecek kaynaklardan desteklenecek. Ayrıca 10 paydaş İl Müdürlüğüne çeşitli miktarlarda ödenekler ayırdık. Bütçe maratonumuz boyunca özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 155 milyon TL olarak kabul edilen 2021 bütçemiz Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Başkan Musa Yılmaz'ın konuşmasının ardından gündemdeki diğer konuların görüşülüp karara bağlanmasından sonra bütçe görüşmeleri sona erdi.