Kütahya'nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Gazi Emet Anadolu Lisesi ve Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etmekte olan Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Kaymakamlık Koordinasyon Birimi Başkanı Umut Işık eşlik etti.

Kursların düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde bütün imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum. Uzun yıllardan beri, hem ortaokul, hem de lise öğrencilerimize lise ve üniversiteye en iyi şekilde hazırlanmaları için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) düzenleyerek, ana branşlarda, akademik bir eğitim veriyoruz'' dedi.

Öğrencilere konuşan Kaymakam Çiçek, ''Herhangi bir ihtiyacınızın olması halinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kapılarımızı hep açık tutuyoruz. Her zaman yanınızdayız. Yeter ki sizler de geleceğiniz için, derslerinize çok çalışıp, çabalarımızı boşa çıkarmayınız. Bilgi edinmenin, öğrenmenin, kendini geliştirmenin en güzel yolu okumak, okuduğunu anlamak ve kavramaktır. Bilgili olmak için okumanız gerekir. Sürekli ve düzenli olarak kitap okumanız gelecekte sizlere çok daha büyük katkılar ve kariyer planlamasında da büyük avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca, ufkunuzu da geniş tutunuz. Hedef ve tercihiniz, çağın getirdiği bilim ve teknolojiye uygun bölümler olsun. Çünkü gelecekte en iyi, en parlak ve en gözde meslekler bilim ve teknoloji ile ilgili bölümler olacaktır. Örneğin yazılım, veri, genetik, endüstri, elektronik ve robot, enerji sistemleri, otomasyon mühendisliği bunlardan bazılarıdır. Hepinize kolaylık ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.