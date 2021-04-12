‘Büyük Hayır' etkinliği geleneğine pandemi engeli

Kütahya'nı Simav ilçesinde yaklaşık 80 yıldan bu yana her yıl mayıs ayında geleneksel olarak yapılan 'Büyük hayır' etkinliği, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

Simav Belediyesi Kültür evi salonunda gerçekleştirilen ‘Büyük Hayır' konulu istişare toplantısında bir konuşma yapan Kaymakam Türker Çağatay Halim, ülke genelinde olduğu gibi Simav'da da Koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, ev ziyaretleri ve taziye ziyaretleri gibi bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Kaymakam Halim “Bu yıl Ramazan ayında alacağımız tedbirler, Mayıs ayında vakaların azalmasıyla sonuçlanabilir. Bu sebeple, bu yıl Büyük Hayır etkinliğinin belirtilen tarihlerde yapılması mümkün görünmüyor” dedi.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ise, büyük hayrın yapılması durumunda, ilçe ve il dışından katılımların olacağını belirterek, böyle bir riskin göze alınamayacağını ifade etti.

Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin de, ilçe genelindeki mahallelerde yaptıkları araştırmaya göre, vatandaşların büyük hayrın yapılmasını istemediklerini belirtti.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yapılan istişareler ve fikir alış verişinin yanı sıra, bilimsel gerçeklerle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, büyük hayır etkinliğinin pandemi şartlarında mümkün olamayacağını ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, katılımcılardan söz alanların genel olarak etkinliğin yapılmaması yönünde fikir beyan ettiklerini belirtti. Başkan Biçer “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın destekleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yıl boyunca destek olduğumuz gibi Ramazan ayında da ayni ve nakdi yardımlarımızı yapacağız. Her yıl organizesini üstlendiğimiz Büyük Hayır etkinliğine, pandemi sonrası yine devam edeceğiz. Sayılı günler kalan mübarek Ramazan ayının hepimize sağlık ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum” dedi.